Пакьяо нацелился на победителя боя Спенс - Портер

Новости спорта:Уже завтра, 29 сентября, (время киевское) состоится супербой Эррол Спенс - Шон Портер.

В субботу, 28 сентября, в Лас-Вегасе состоится шоу от Premier Boxing Champions, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО) и обладателем титула WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) заявил, что заинтересован в поединке с победителем этого боя:

«Наш бой может получиться хорошим. Я с нетерпением жду победителя, кто бы им ни был», — сказал Пакьяо в интервью The National.