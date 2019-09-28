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Пакьяо нацелился на победителя боя Спенс - Портер

Пакьяо нацелился на победителя боя Спенс - Портер
16:25 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Уже завтра, 29 сентября, (время киевское) состоится супербой Эррол Спенс - Шон Портер.

В субботу, 28 сентября, в Лас-Вегасе состоится шоу от Premier Boxing Champions, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО) и обладателем титула WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) заявил, что заинтересован в поединке с победителем этого боя:

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«Наш бой может получиться хорошим. Я с нетерпением жду победителя, кто бы им ни был», — сказал Пакьяо в интервью The National.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Шон Портер, Эррол Спенс, Эррол Спенс - Шон Портер.
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