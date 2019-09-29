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Воскресенье, 29.09.2019
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Реванш Уайлдер-Ортис подтвержден: дата и место боя (Видео)

Реванш Уайлдер-Ортис подтвержден: дата и место боя (Видео)
15:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер вернется на ринг в ноябре 2019 года.

Сегодня, 29 сентября, стала известна дата супер-боя в хевивейте между небитым чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и кубинским гигантом Луисом Ортисом. Сообщается, что "Бронзовый Бомбардировщик" и "Кинг-Конг" сразятся в Лас-Вегасе 23 ноября на арене MGM Grand. Транслировать данное событие собирается FOX Sports на PPV. 

Кроме того, в андеркарте главного поединка состоится еще один чемпионский бой: в схватке за титул WBA в полулегком весе сразятся Лео Санта Крус и Мигель Флорес. Об остальных боях вечера бокса сообщат позднее.

Промо-ролик боя:

 
 
 
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November 23rd. #WilderOrtizII #PBConFOX

Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

Напомним, Деонтей Уайлдер и Луис Ортис провели бой 3 марта 2018 года. В том поединке кубинцу удалось потрясти Уайлдера и в одном из раундов американцу даже пришлось "выживать" в ринге. Однако, в 10-м раунде Деонтей отправил Луиса в нокаут.

Лучшие моменты первого боя:

"Мы любим Деонтея": Showtime отказался от PPV-трансляции боя Уайлдер - Ортис

Ортис после поражения от чемпиона провел 3 боя и все 3 уверенно выиграл. 40-летний кубинец победил Развана Кожану, Трэвиса Кауффмана и Кристиана Хаммера. Уайлдер, в свою очередь, провел две защиты титула против Тайсона Фьюри и Доминика Бризила. Ожидается, что в случае успешной защиты пояса чемпион проведет второй бой с Тайсоном Фьюри в феврале 2020 года.

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