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Головкин рассказал, почему Альварес избегает боя с ним

Головкин рассказал, почему Альварес избегает боя с ним
11:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Головкин заявил, что Альварес избегает третьего боя с ним, чтобы дольше подержать у себя титулы.

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин объяснил, почему, по его мнению, мексиканец Сауль Альварес не желает в третий раз выходить с ним на ринг. Головкина спросили, можно ли сказать, что Альварес, чемпион мира в среднем весе, его боится.

«Нет, я не думаю, что он боится. Он просто хочет больше времени побыть со своими поясами», — приводит слова Головкина sport.kz.

Ранее Головкин заявил, что Альварес специально ушёл от третьего боя с ним.

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Головкин и Альварес дважды встречались на ринге: в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а год спустя победу одержал мексиканец.

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Все по теме:

Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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