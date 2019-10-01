Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Новости спорта:В ночь с 5-го на 6 октября в Нью-Йорке состоится бой за звание чемпиона мира Головкин - Деревянченко.

Второй поход украинца Сергея Деревянченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) за чемпионским титулом, а конкретнее - за поясом IBF. В прошлом году Деревянченко, также в Нью-Йорке, сражался за этот пояс с американцем Дэниэлем Джейкобсом, но уступил.

В воскресенье, 6 октября, на легендарной арене "Мэдисон-сквер-Гарден" Деревянченко сразится с экс-чемпионом казахстанцем Геннадием Головкиным (39 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья).

На кону будет два чемпионских пояса: IBF и IBО.

ГОЛОВКИН vs ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Бой покажут в Украине

Прямая трансляция поединка Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко запланирована на стриминговой платформе DAZN. Начало - 4:00 утра. Главный бой состоится ориентировочно в 6:00.

В Украине титульный поединок Головкин – Деревянченко покажет телеканал Xsport.

Напомним, Геннадий Головкин – бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).