Тренер Фьюри: Он ненормальный от природы

Новости спорта:Тренер Фьюри назвал его ненормальным, но считает, что это большой плюс.

ренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0, 20 КО) Бен Дэвисон рассказал о состоянии своего подопечного после поединка с Отто Уаллином (20-1, 13 КО).

«Очевидно, что Тайсон — боец. То жуткое рассечение, безусловно, сложный момент в карьере Тайсона. Всегда говорил и буду говорить, что Фьюри ненормальный от природы. Именно поэтому на нем раны заживают достаточно быстро», — приводит слова Дэвисона Boxing Scene.

Отметим, что Фьюри в начале сентября одолел шведа Отто Уаллина в драматичном поединке единогласным судейским решением, несмотря на два рассечения.

Благодаря этой победе Тайсон Фьюри обеспечил себе матч-реванш против Деонтея Уайлдера.