Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Тренер Фьюри: Он ненормальный от природы

Тренер Фьюри: Он ненормальный от природы
15:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Тренер Фьюри назвал его ненормальным, но считает, что это большой плюс.

ренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0, 20 КО) Бен Дэвисон рассказал о состоянии своего подопечного после поединка с Отто Уаллином (20-1, 13 КО).

«Очевидно, что Тайсон — боец. То жуткое рассечение, безусловно, сложный момент в карьере Тайсона. Всегда говорил и буду говорить, что Фьюри ненормальный от природы. Именно поэтому на нем раны заживают достаточно быстро», — приводит слова Дэвисона Boxing Scene.

Отметим, что Фьюри в начале сентября одолел шведа Отто Уаллина в драматичном поединке единогласным судейским решением, несмотря на два рассечения.

Американский тренер назвал Ломаченко лучшим в мире

Благодаря этой победе Тайсон Фьюри обеспечил себе матч-реванш против Деонтея Уайлдера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Отто Валлин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити
03 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
04 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
05 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь