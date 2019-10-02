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Среда, 02.10.2019
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Уайлдер спрогнозировал победителя реванша Джошуа - Руис

Уайлдер спрогнозировал победителя реванша Джошуа - Руис
08:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Деонтей Уайлдер ставит на победу мексиканца в предстоящем бою.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) дал свой прогноз на реванш между чемпионом мира по версиям WBA / WBO / IBF / IBO Энди Руисом (33-1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22 1, 21 КО), который состоится 7 декабря.

"Я думаю, что Руис снова победит. Мне кажется, команда Джошуа спешит. Считаю, он так и не понял, что произошло. Все зависит от Джошуа, он может вернуться на свой пиковый уровень.

Но когда я смотрю на него, на его достижения в спорте, его образ мышления и отношение к определенным вещам, я понимаю, что он не создан для этого. его сделали таким.

Руис назвал имя желаемого соперника

Как и в этом случае, раньше его принуждали участвовать в боях. Вероятно, он думал о других вещах. Если Джошуа решит взять под контроль карьеру и свою жизнь, то он будет счастлив, как я.

Я желаю ему удачи, поскольку должен остаться один чемпион, одно лицо, одно имя. И я вам обещаю, что это будет Деонтей Уайлдер ", - сказал чемпион.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис.
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