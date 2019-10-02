Паркер неожиданно отказался от боя с Чисорой: названа причина

Новости спорта:Эдди Хирн выступил с важным заявлением касательно поединка между британцем Дереком Чисорой и новозеландцем Джозефом Паркером.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн выступил с важным заявлением касательно поединка между британцем Дереком Чисорой и новозеландцем Джозефом Паркером.

Промоутер сообщил, что этот бой, который должен был состояться 26-го октября на арене O2 в Лондоне, в конечном итоге сорвался из-за болезни Паркера. Теперь Хирн вынужден искать боксера, который будет готов заменить Джозефа и выйти в ринг с Чисорой.

"Джозеф Паркер снялся с боя против Дерека Чисора 26-го октября из-за болезни. Мы работаем над подходящей заменой и сделаем еще одно объявление на этой неделе", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Примечательно, что Чисора успел отреагировать на эту не самую приятную для себя новость. Британец попросил Хирна в скором времени найти для него соперника, или он также откажется выходить в ринг.

"Дайте мне главное событие или уберите меня из еб***ого шоу" - заявил Дерек.