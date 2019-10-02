Промоутер не верит в проведение боя Уайлдер - Фьюри в феврале

Новости спорта:Промоутер считает, что оба боксера будут ждать результата боя Джошуа - Руис.

Британский промоутер Эдди Хирн выразил мнение, что реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри может не состояться.

"Я не понимаю, почему их промоутеры хотят организовать в феврале второй бой. Если честно, я думаю, что весь мир поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Сомневаюсь, что Уайлдер и Фьюри будут готовиться к своему реваншу. Ничего не произойдет, потому что там Джошуа и Руис, который работает с Элом Хэймоном, точно так же как Деонтей Уайлдер.

Если Руис победит Джошуа, его команда будет стремиться организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира. Если победит Энтони - все будет иначе. Нельзя исключать бой Джошуа против Тайсона Фьюри на Уэмбли летом следующего года", - приводит слова Хирна Sky Sports.