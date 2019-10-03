Список Хирна: кто заменит Паркера в бою с Чисорой

Новости спорта:Промоутер вынужден в срочном порядке искать замену Джозефу Паркеру.

Новозеландский боксер-супертяжеловес Джозеф Паркер снялся с поединка против Дерека Чисоры из-за проблем со здоровьем, поэтому промоутеры как можно скорее должны найти ему замену, чтобы одно из главных событий вечера бокса в Лондоне, которое состоится 26-го октября, не сорвалось.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что получил кучу звонков от своих коллег, предложивших кандидатуры своих подопечных. Британский промоутер поспешил назвать список боксеров, которые могут заменить Паркера, среди которых есть даже скандальный Шеннон Бриггс.

"Во-первых, я не думаю, что Бриггс получит лицензию. Во-вторых, он всегда просит за бой около 5 миллионов долларов. Прямо сейчас мы пытаемся устроить поединок для Дерека Чисоры.

Мой телефон разрывается от звонков агентов и промоутеров, которые выражают готовность выставить против Чисоры своих подопечных. Они думают, что их клиентам под силу победить Дерека, однако на O2 Arena Чисора иногда преподносит сюрпризы.

Александр Поветкин, Майкл Хантер, Оскар Ривас, Отто Уаллин, Мартин Баколе, Филип Хргович, Шеннон Бриггс - все эти боксеры сейчас "на карандаше". Это будет боец из топ-15 рейтинга, как и Джозеф Паркер. Мы хотим, чтобы это был конкурентоспособный бой", - приводит слова Хирна Metro.