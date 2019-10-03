"Ему следует заткнуться": Ортис раскритиковал Фьюри

Известный кубинский супертяжеловес Луис Ортис отреагировал на критику бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, который неоднократно списывал его со счетов из-за возраста.
"Цыганский король" заявлял, что кубинец слишком стар для того, чтобы проводить бой с обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, однако 40-летний Ортис посоветовал Фьюри меньше говорить.
"С возрастом я стал только мудрее и взрослее, появилась уверенность в себе и своих силах. В бою с Уайлдером я буду действовать аккуратно, жестко и быстро. Буду комбинировать это все вместе.
В поединке Уайлдера и Фьюри я увидел слабости у обоих боксеров, но я не буду раскрывать карты раньше времени перед своим боем. Что же касается Фьюри, он них**на не умеет, а то и делает, что болтает. Он ничего не может, поэтому ему следует заткнуться!" - сказал Ортис в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Примечательно, что в случае победы над кубинцем, Уайлдер проведет реванш с Тайсоном Фьюри, который запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
В поединке Уайлдера и Фьюри я увидел слабости у обоих боксеров, но я не буду раскрывать карты раньше времени перед своим боем. Что же касается Фьюри, он них**на не умеет, а то и делает, что болтает. Он ничего не может, поэтому ему следует заткнуться!" - сказал Ортис в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.