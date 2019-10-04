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Уайлдер оценил перспективы Усика в хэвивейте

Уайлдер оценил перспективы Усика в хэвивейте
08:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Чемпион WBC не считает украинца серьезным соперником из-за габаритов.

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем дебюте бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в хэвивейте, который состоится 12-го октября в Чикаго (США).

Соперником украинского боксера станет голландец Тайрон Спонг, и, несмотря на прогнозы в пользу Александра, Уайлдер не считает Усика серьезной угрозой в супертяжелом дивизионе из-за не самых больших его размеров.

"Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком мелкий. Я имею в виду, он делает много движений и все такое, но это не беспокоит меня", - приводит слова Уайлдера BoxingNews24.

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Отметим, ранее букмекеры поделились прогнозами на бой Усик - Спонг, назвав украинца безоговорочным фаворитом. За событиями этого поединка мы можете следить в онлайн трансляции, которую проведет наш сайт.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Александр Усик.
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