Именитый турецкий боксер попался на допинге

Новости спорта:Турецкий боксер Авни Йылдырым был пойман на положительной допинг-пробе.

Турецкий средневес Авни Йылдырым (21-1, 12 КО), ставший претендентом на пояс WBC в суперсреднем весе, был пойман на положительной допинг-пробе. Об этом сообщает fightnews.com.

В крови 28-летнего боксера нашли запрещенный препарат метилклостебол. Вторая допинг-проба так и не была вскрыта.

Турецкий спортсмен и его команда в свете последних событий согласились провести немедленную оценочную встречу с экспертом, утвержденным WBC, для проведения анализа ситуации.

В ближайшее время Всемирный боксерский совет объявит о результатах своего расследования, а также о решении этого вопроса.

Йылдырым выступает на профессиональном ринге с 2014 года. В 2017 году был одним из участников первой Всемирной боксерской суперсерии.