Головкин рассказал, что иногда жалеет своих соперником

Новости спорта:Геннадию Головкину предстоит чемпионский бой с Сергеем Деревянченко.

Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории представитель Казахстана Геннадий Головкин рассказал, что иногда жалеет соперников. На счету Головкина 41 бой в профессиональном боксе: 39 побед (в том числе 35 нокаутом) и одно поражение, а ещё один поединок завершился вничью.

Головкина спросили, было ли ему когда-нибудь жалко соперника.

"Иногда бывало. После окончания боя иногда бывает такое. Я понимаю, что соперник в плохом положении, думаю, как ему тяжело", — сказал Головкин на шоу Дэна Патрика.