В России после драки умер боксер-чемпион

Новости спорта:Боксер Болот Атакулов умер в результате уличной драки.

В городе Ленинск-Кузнецкий от полученных травм умер чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов.

Смерть 25-летнего спортсмена наступила в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтеров города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области России. 20 сентября Атакулов поступил туда с черепно-мозговой травмой, и полученные им повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители подозреваемого в нанесении увечий Атакумову уже задержали. Им оказался 32-летний местный житель. Во время отдыха боксера с девушкой в кафе у пары возникла ссора. Один из нетрезвых посетителей решил вмешаться в конфликт. Мужчина вывел парня на улицу, где у них началась драка. Подозреваемый сбил с ног молодого человека и несколько раз ударил его головой об асфальт.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.