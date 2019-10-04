Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

В России после драки умер боксер-чемпион

В России после драки умер боксер-чемпион
15:01 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Боксер Болот Атакулов умер в результате уличной драки.

В городе Ленинск-Кузнецкий от полученных травм умер чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу Болот Атакулов.

Смерть 25-летнего спортсмена наступила в реанимации областного клинического центра охраны здоровья шахтеров города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области России. 20 сентября Атакулов поступил туда с черепно-мозговой травмой, и полученные им повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители подозреваемого в нанесении увечий Атакумову уже задержали. Им оказался 32-летний местный житель. Во время отдыха боксера с девушкой в кафе у пары возникла ссора. Один из нетрезвых посетителей решил вмешаться в конфликт. Мужчина вывел парня на улицу, где у них началась драка. Подозреваемый сбил с ног молодого человека и несколько раз ударил его головой об асфальт.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа и ушиб головного мозга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Бокс, Новости бокса, Болот Атакулов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь