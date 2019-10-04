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Известная боксерша провалила допинг-тест

Известная боксерша провалила допинг-тест
17:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американка Хизер Харди провалила антидопинговый тест.

37-летняя боксерша Хизер Харди перед объединительным поединком с пуэрториканкой Амандой Серрано вступила в антидопинговую программу Всемирного боксерского совета за чистый бокс Clean Boxing. По итогам тестов в организме Хизер былы обнаружено запрещенное вещество.

WBC сообщил, что в организме экс-чемпионки WBO в полулегком весе был обнаружен диуретик фуросемид, который используется для маскировки других запрещенных веществ, а также для сгонки веса. Харди объяснила наличие вещества в своим организме тем, что оно находилось в выписанном врачом препарате и она уведомляла VADA, что проходит курс лечения.

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Отметим, 13 сентября на Madison Square Garden в Нью-Йорке Харди единогласным решением судей уступила Серрано и потеряла свой пояс WBO в полулегком весе. Кроме того, Аманда завоевала пояс "временной" чемпионки WBC в том же весе.

В активе Харди 32 боя на профи-ринге и лишь в одном она потерпела поражение.

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Допинг, Бокс, Новости бокса, Допинг-тест, Хизер Харди.
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