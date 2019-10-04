Беринчик - Морено: результаты взвешивания

Новости спорта:Денис Беринчик и Патрицио Морено взвесились накануне боя.

Сегодня, 4 октября, в Киеве в ТРЦ Gulliver состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса K2 Promotions Ukraine в Броварах, в главном бою которого выступит непобедимый украинский боксер Денис Беринчик.

По итогам взвешивания Денис Беринчик (61 кг) перевесил своего соперника Патрицио Морено (60,85 кг). На кону боя Беринчик - Морено будет стоять пояс украинца World Boxing Organisation International в легком весе.

Кроме того, помимо Беринчика на ринге в Броварах выступят много известных украинских боксеров-профессионалов: Олег Малиновский, Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Василий Чеботарь и Юрий Вишняков.

Результаты взвешивания:

Денис Беринчик, 61 кг - Патрицио Морено, 60,850 грн,

Олег Малиновский, 58 кг - Витторио Парринелло, 58,450 грн,

Дмитрий Митрофанов, 71 кг - Новак Радулович, 70,6 кг,

Макс Бурсак, 79 кг - Бека Мукхулишвили, 78,450,

Мишико Беселия, 66,4 кг - Эдуард Меринец, 64,8 кг,

Василий Чеботарь, 61,7 - Сергей Макаренко, 71,4 кг

Ассан Раймбек, 64,7 - Сергей Сорока, 64,150,

Юрий Вишняков, 63,5 - Рустем Фатхуллин, 64,5 кг

Лучшие моменты церемонии взвешивания:

Вечер бокса в Броварах пройдет в субботу, 5 октября.