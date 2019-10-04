Тренер Гвоздика дал прогноз на бой Головкин - Деревянченко

Новости спорта:Тедди Атлас прогнозирует досрочную победу для Геннадия Головкина.

Известный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от боя за вакантные чемпионские титулы IBF и IBO в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

"Деревянченко показал хорошее выступление в бою против Даниэла Джейкобса. Но в то же время он продемонстрировал изъяны в защите. Это сыграет против него в бою с Головкиным. Прямые удары Головкина перевесят удары Деревянченко и приведут к остановке боя в поздних раундах", — сказал Атлас в интервью ESPN.

Напомним, что титульный поединок пройдет 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.