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Тренер Гвоздика дал прогноз на бой Головкин - Деревянченко

Тренер Гвоздика дал прогноз на бой Головкин - Деревянченко
20:29 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тедди Атлас прогнозирует досрочную победу для Геннадия Головкина.

Известный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от боя за вакантные чемпионские титулы IBF и IBO в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

"Деревянченко показал хорошее выступление в бою против Даниэла Джейкобса. Но в то же время он продемонстрировал изъяны в защите. Это сыграет против него в бою с Головкиным. Прямые удары Головкина перевесят удары Деревянченко и приведут к остановке боя в поздних раундах", — сказал Атлас в интервью ESPN.

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Напомним, что титульный поединок пройдет 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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