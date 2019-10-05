Адонис Стивенсон после комы вернулся в боксерский зал (Видео)

Новости спорта:Адонис Стивенсон начал боксерские тренировки.

Адонис Стивенсон впервые вернулся в спортзал после травмы мозга.

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон накануне провел тренировку в боксерском зале — впервые после полученной в декабре прошлого года в поединке против Александра Гвоздика травмы мозга и последовавшей за этим комой и длительной реабилитацией, в ходе которой он заново учился ходить и говорить.

"За кулисами в спортзале, — написал Стивенсон в аннотации к видеозаписи тренировки, опубликованной в Instagram. — Отличное ощущение — снова тренироваться".