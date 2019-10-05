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Адонис Стивенсон после комы вернулся в боксерский зал (Видео)

Адонис Стивенсон после комы вернулся в боксерский зал (Видео)
10:41 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Адонис Стивенсон начал боксерские тренировки.

Адонис Стивенсон впервые вернулся в спортзал после травмы мозга.

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон накануне провел тренировку в боксерском зале — впервые после полученной в декабре прошлого года в поединке против Александра Гвоздика травмы мозга и последовавшей за этим комой и длительной реабилитацией, в ходе которой он заново учился ходить и говорить.

Тренер Гвоздика дал прогноз на бой Головкин - Деревянченко

 
 
 
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Behind the scenes in the Gym it feels great to be training again

Публикация от Adonis Stevenson (@adonissuperman)

"За кулисами в спортзале, — написал Стивенсон в аннотации к видеозаписи тренировки, опубликованной в Instagram. — Отличное ощущение — снова тренироваться".

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Все по теме:

Бокс, Видео, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон.
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