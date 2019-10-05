Последний бой Беринчика (Видео)

Новости спорта:В канун боя Беринчика с мексиканцем Морено вспомним последний бой украинца.

Сегодня непобежденный украинский легковес Денис Беринчик проведет 12-й бой на профи-ринге.

По традиции, в Броварах, Беринчик (11-0-0, 7 КО) будет защищать свой пояс WBO International в легком весе. На этот раз соперник - опытный мексиканец Патрицио Лопез Морено (26-3-0, 19 КО).

А мы вспомним последний бой Беринчика, который состоялся 20 апреля 2019 года в рамках вечера профессионального бокса в Киеве. Тогда в не простомм бою украинец Денис Беринчик защитил свой титул WBO International в легком весе в бою против японца Нихито Аракавы.

Бой Денис Беринчик - Нихито Аракава 20.04.2019

Анонс боя Беринчик - Патрицио Лопес Морено 5.10.2019

Читайте также: все о бое Беринчик - Морено.