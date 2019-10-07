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Уайлдер назвал свою главную цель в боксе

Уайлдер назвал свою главную цель в боксе
07:52 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Деонтей Уайлдер уверен, что войдет в боксерский Зал славы.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что является обладателем уникального таланта.

"У меня уникальный талант, он особенный. Настолько особенный, что я остаюсь непобежденным, имея 41 победу и 40 нокаутами. Кто еще может таким похвастаться? Мое достижение уникально. Если я сейчас завершу карьеру, то войду в Зал Славы.

Такого достижения нет ни у кого. Я бы завершил карьеру непобежденным и все мои победы были бы досрочными. Я дойду до этого момента, это лишь дело времени, я иду навстречу своей судьбе. Главное, что я понимаю, свой путь, а если ты не понимаешь, куда движешься, то это совершенно другое дело", - цитирует Уайлдера SecondsOut.

Ранее Уайлдер прокомментировал переход Усика в супертяжи, заявив, что тот не представляет для него опасности.

 

 

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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