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Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"

Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
11:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:На этой неделе Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе.

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, Александр Усик в ночь с 12 на 13 октября в США проведет первый бой в супертяжелом весе. Это вес Уайлдера, Джошуа и Тайсона Фьюри.

Первым соперником украинца станет нидерландец Тайрон Спонг, который еще не знает горечи поражений.

13 октября, Чикаго

Александр Усик (16-0, 12 КО) vs Тайрон Спонг (14-0, 13 КО)

Анонс боя Усик - Спонг

Поединок состоится в Чикаго на Уинтраст-арене. По киевскому времени бой начнется в воскресенье, 13 октября, начало - трансляции в 4:30 утра.

В Украине поединок покажет канал Интер, а также стриминговая платформа DAZN.

Тайрон Спонг

Стоит отметить, 23-летний Тайрон Спонг по прозвищу "Король ринга" с 18 лет является чемпионом Европы и мира по кикбоксингу. Также, Спонг является чемпионом мира по смешанным единоборствам ММА.

В 2014 году Спонг получил травму ноги и после этого закончил карьеру в кикбосинге и в смешанных единоборствах.

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