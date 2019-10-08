Тренер Головкина рассказал о сильных сторонах Деревянченко

Новости спорта:Бэнкс также считает, что счет в конце поединка должен был быть другим.

Наставник чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс подметил, что бой с Сергеем Деревянченко никогда не будет простым.

"Я не вспомню сейчас точный счет, однако я думал, что бой был более равным, чем посчитали судьи. Когда услышал о "единогласном решении", то тут же подумал, что битва была не такой.

Я слежу за Сергеем уже давно. Поединок с ним, это вам не легкая прогулка. Джейкобсу было невероятно сложно с ним. Каждый. кто бился с этим парнем, проходил через рубку. Он такой боец, который вынудит вас либо сдаться, либо отвечать очень жестко. Я всегда говорил, что для нас с Головкиным это будет самый тяжелый бой", - приводит слова тренера Boxingscene.com.

Ранее сообщалось, что Джонатан Бэнкс недоволен выступлением Геннадия в бою с Деревянченко.