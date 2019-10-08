Следующим соперником Пулева станет бывший заключенный

Новости спорта:Болгарин вернется на ринг 9 ноября.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев (27-1, 14 КО) следующий бой проведет 9 ноября.

По информации ESPN, соперником Пулева станет американец Райделл Букер (26-2, 13 КО), который вернулся в прошлом году на ринг после 14-летнего тюремного заключения. Стороны уже достигли договоренности, но контракт на бой официально еще не подписан.

После этого поединка Пулев надеется сразиться за титул IBF, которым владеет Энди Руис-младший (33-1, 22 КО).

Напомним, ранее Пулев рассказал, что несколько лет назад от боя с ним отказался Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО).