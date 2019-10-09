Усик нокаутировал маскота Чикаго Буллз (Фото, Видео)

Новости спорта:В ожидании поединка украинец весело проводит свободное время.

Бывший чемпион мира в крузервейте Александр Усик перед дебютным боем в хеивейте против Чазза Уизерспуна в Чикаго, 12 октября, решил посетить тренировку местной баскетбольной команды Буллз.

Украинскому боксеру даже подарили именную джерси клуба Национальной баскетбольной ассоциации.

Также он успел провести битву взглядов с маскотом команды Benny The Bull и послал его в нокаут.

Битва взглядов:

Напомним, что Тайрон Спонг должен был стать первым противником украинца в хевивейте, однако он провалил допинг-тест.

Нокаут:

Следующим соперником украинца станет 38-летний американец Чазз Уизерспун, который собирается победить Александра Усика.