Усик нокаутировал маскота Чикаго Буллз (Фото, Видео)

Бывший чемпион мира в крузервейте Александр Усик перед дебютным боем в хеивейте против Чазза Уизерспуна в Чикаго, 12 октября, решил посетить тренировку местной баскетбольной команды Буллз.
Украинскому боксеру даже подарили именную джерси клуба Национальной баскетбольной ассоциации.
Также он успел провести битву взглядов с маскотом команды Benny The Bull и послал его в нокаут.
Битва взглядов:
Напомним, что Тайрон Спонг должен был стать первым противником украинца в хевивейте, однако он провалил допинг-тест.
Нокаут:
Usyk: 1@BennyTheBull: 0 pic.twitter.com/XH2TUxusEr— DAZN USA (@DAZN_USA) 8 октября 2019 г.
Следующим соперником украинца станет 38-летний американец Чазз Уизерспун, который собирается победить Александра Усика.