Усик мог увести соперника у Гассиева

Новости спорта:Команда украинца отказалась от кандидатуры Давейко.

Американский супертяжеловес Джоуи Давейко хотел заменить обвиненного в употреблении допинга Тайрона Спонга в бою с Александром Усиком. Об этом сообщил журналист ESPN Стив Ким.

По информации Кима, Давейко уже был готов подписать контракт на бой, однако команда украинца приняла решение найти другого оппонента.

Теперь Джоуи снова вернется к варианту с боем против россиянина Мурата Гассиева в декабре.

Напомним, что Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе боем против американца Чазза Уизерспуна. Поединок состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго.