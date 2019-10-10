Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)

Новости спорта:Боксеры провели открытую тренировку накануне поединка.

32-летний украинский боксер Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, и 38-летний американец Чазз Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго накануне боя.

Соперник Александра заявлял, что готов показать Усику все "прелести" хэвивейта: "Я невероятно рад такому шансу подраться с Усиком в Чикаго. Я и так готовился, надеялся на большой поединок. Большего боя и просить не надо. Украинец дебютирует в супертяжах, ему как раз нужно будет понять что здесь - совершенно другая игра".

Видео с открытых тренировок украинца и американца:

Также на мероприятии присутствовали менеджер Усика Эгис Климас, промоутер Александр Красюк и со-промоутер Эдди Хирн.

Яркие фото тренировочного процесса украинского чемпиона:

Напомним, изначально первым соперником Усика в хэвивейте должен был стать голландец Тайрон Спонг (14-0, 13 КО), однако, он был пойман на применении допинга.

Также ранее появилась информация, что команда украинца отказалась от варианта с Джоуи Давейко (20-7-4, 11 КО) в качестве замены Спонгу.