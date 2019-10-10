Бокс. Богачук узнал имя следующего соперника

Новости спорта:Украинский боксер Богачук в конце октября встретится с американским нокаутером.

27 октября Боганчук на арене The Avalon в Голливуде проведет бой с 34-летним американцем Тайроном Брансоном (28-7-2, 25 КО), сообщает BoxingScene.

Портал BoxRec ставит Брансона на 66-ю позицию в рейтинге лучших боксеров мира в первом среднем весе (Богачук – 90-й). Американец дебютировал на профи-ринге в 2005 году. Первые 19 боев Брансон выиграл нокаутом в стартовом раунде. После первого поражения в карьере соперник Богачука с 2009 по 2014 года провел всего один бой.

Сергей Богачук в последнем бою в июле текущего года техническим нокаутом в третьем раунде разобрался с мексиканцем Фернандо Мариной (16-4-3, 12 КО).

Тайрон Брансон в последний раз выходил на ринг в марте. В активе американца досрочная победа над малоизвестным Джамалом Дэвисом (18-16-1, 7 КО).