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"Руис или Джошуа": Хирн рассказал о планах Усика в хэвивейте

"Руис или Джошуа": Хирн рассказал о планах Усика в хэвивейте
13:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал, что ждет Александра Усика после успешного дебюта в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что ждет Александра Усика (16-0, 12 КО) после успешного дебюта в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна (38-3, 29 КО).

«Усик будет бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в случае победы на Уизерспуном. Тогда Александр прыгнет с корабля на бал. Думаю, он может сделать это», — приводит слова Хирна Sky Sports.

В середине прошлого месяца Хирн говорил о том, что Усик проведет бой с победителем второго матча Риус-Джошуа, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Джошуа был взволнован после того, как Усик перешел в хэвивейт. Александр является обязательным претендентом, он должен продолжать работать и побеждать, чтобы боксировать с лучшими».

«Возможно, дополнительные килограммы придадут Александру сил в хевивейте. Усик не будет самым лучшим супертяжем всех времен, однако покажет свое мастерство на ринге».

Дебют Усика в хевивейте намечен на 12 октября против Чазза Уизерспуна в Чикаго.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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