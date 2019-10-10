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"Самый умный боксер": Арум похвалил Александра Гвоздика

"Самый умный боксер": Арум похвалил Александра Гвоздика
14:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Промоутер доволен работой украинца и его тренера Тедди Атласа.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своим мнением о тренировках своего подопечного, чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика и американского тренера Тедди Атласа.

Функционер лестно высказался об украинце, назвав его самым умным боксером, с которым он когда-либо работал.

"Вы должны понимать, что Александр Гвоздик - это самый умный боксер, которого я когда-либо промоутировал. Он достаточно умен, чтобы прорезать риторику Тедди Атласа и взять в свой актив только полезное из его инструкций. У рядового боксера могут возникнуть проблемы с этим, потому что он рискует не справиться с эмоциональностью Тедди", - приводит слова Арума RingTV.

Напомним, в следующем поединке Александр Гвоздик встретится с россиянином Артуром Бетербиевым. Бой пройдет 18-го октября и на кону будут стоять пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.

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Бокс, Александр Гвоздик, Боб Арум, Новости бокса.
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