"Самый умный боксер": Арум похвалил Александра Гвоздика

Новости спорта:Промоутер доволен работой украинца и его тренера Тедди Атласа.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своим мнением о тренировках своего подопечного, чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика и американского тренера Тедди Атласа.

Функционер лестно высказался об украинце, назвав его самым умным боксером, с которым он когда-либо работал.

"Вы должны понимать, что Александр Гвоздик - это самый умный боксер, которого я когда-либо промоутировал. Он достаточно умен, чтобы прорезать риторику Тедди Атласа и взять в свой актив только полезное из его инструкций. У рядового боксера могут возникнуть проблемы с этим, потому что он рискует не справиться с эмоциональностью Тедди", - приводит слова Арума RingTV.

Напомним, в следующем поединке Александр Гвоздик встретится с россиянином Артуром Бетербиевым. Бой пройдет 18-го октября и на кону будут стоять пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.