Следующим соперником Богачука будет американец

Новости спорта:Украинец Сергей Богачук сразится с американцем Тайроном Бронсоном.

Непобежденный украинский проспект Сергей Богачук, выступающий в полусреднем весе, узнал своего следующего соперника, которым стал 34-летний американец Тайрон Брансон (28-7-2, 25 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Поединок боксера из Украины состоится 27 октября в Голливуде (США) и пройдет в 10-раундовом формате.

Примечательно, что на кону будет стоять пояс чемпиона Континентальной Америки по версии WBC. Таким образом, Богачук впервые в своей карьере получит возможность завоевать титул.

Напомним, что в последнем своем поединке Богачук нокаутировал мексиканца Фернандо Марина в третьем раунде. Пока ни одному сопернику Сергея не удалось продержаться на ринге дольше пяти раундов.