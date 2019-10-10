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Следующим соперником Богачука будет американец

Следующим соперником Богачука будет американец
19:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец Сергей Богачук сразится с американцем Тайроном Бронсоном.

Непобежденный украинский проспект Сергей Богачук, выступающий в полусреднем весе, узнал своего следующего соперника, которым стал 34-летний американец Тайрон Брансон (28-7-2, 25 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Поединок боксера из Украины состоится 27 октября в Голливуде (США) и пройдет в 10-раундовом формате.

Примечательно, что на кону будет стоять пояс чемпиона Континентальной Америки по версии WBC. Таким образом, Богачук впервые в своей карьере получит возможность завоевать титул.

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Напомним, что в последнем своем поединке Богачук нокаутировал мексиканца Фернандо Марина в третьем раунде. Пока ни одному сопернику Сергея не удалось продержаться на ринге дольше пяти раундов.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Богачук, Тайрон Бронсон.
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