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Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте

Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Александр хочет перетянуть на себя все лавры победителя.

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, чего хочет его подопечный добиться в хевивейте.

"Усик чересчур сильно напрягся в прошлом году и не имел возможности отдохнуть. Из-за этого после боя с Белью он сказал: "Ближайшие месяцы я не хочу ничего, просто отдохнуть с детьми, семьей".

После отдыха у нас был отличный тайминг на май, но Саша травмировался, такое бывает. Мы перенесли бой на 12-е октября, и он дебютирует в хевивейте.

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План на будущее достаточно прост. Мы следуем цели, стратегии, концепции, которую Усик поставил перед собой, а мы этот путь должны разбить на мелкие кусочки, дабы выполнить главную задачу - завоевать статус абсолютного чемпиона мира в супертяжах.

Александр уже имеет статус обязательного претендента. Получив один такой титул, ты уже сразу в элите. Таких, как ты может быть максимум четыре. Ну а сейчас только два: Уайлдер и Руис. Возможно, бой Руис – Джошуа поменяет расстановку сил, но чемпионов все равно останется лишь два.

Поэтому Усику необходимо врываться и уже перетягивать на себя все лавры победителя", - рассказал промоутер.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Александр Красюк, Хэвивейт.
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