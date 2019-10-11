Авария Спенса: в каком состоянии находится американец

Новости спорта:Боксер отделался легкими повреждениями.

Чемпиону мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролу Спенсу (26-0, 21 KO) удалось избежать серьезных повреждений после ДТП. Об этом сообщил premierboxingchampions.com.

Обошлось без переломов и трещин, есть рваные раны на лице. По прогнозам врачей, Спенс полностью восстановится.

Спенс находится в сознании, реагирует на собеседников. Состояние спортсмена оценивается как стабильное.

Напомним, что Эррол попал в аварию и его машина несколько раз перевернулась.

В конце сентября Спенс одержал победу над Портером раздельным решением судей и объединил чемпионские титулы по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.