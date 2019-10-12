Усик - Уизерспун: букмекеры изменили котировки на бой

Новости спорта:Александр Усик - безоговорочный фаворит боя

Уже завтра, 13 октября (время киевское), Александр Усик дебютирует в хэвивейте. Противостоять небитому экс-чемпиону мира в крузервейте будет опытнейший американский супертяж Чазз Уизерспун. Бой станет главным событием вечера бокса в Чикаго и станет первым шагом Усика на вершину хэвивейта.

Букмекеры считают именно украинца безоговорочным фаворитом поединка. Так, на победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 1,01. Успех американца оценивается в 19. Ничейный исход крайне маловероятен - 34.

Напомним, ранее боксеры прошли официальную процедуру взвешивания.