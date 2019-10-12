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Кличко и Льюис поспорили в соцсетях

Кличко и Льюис поспорили в соцсетях
14:43 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Facebook

Новости спорта:Легенды бокса поделились мнениями относительно возможного допуска профессиональных боксеров на Олимпийские игры.

Поводом для дискуссии послужило решение AIBA не отказывать профессиональным боксерам в выступлении на Олимпийских играх, если он завоюют лицензии. Этот шаг вызвал критику многих боксерских организаций, а Всемирный боксерский совет и вовсе пригрозил двухлетнем отстранением боксерам-профессионалам, которые будут выступать на Играх-2020.

Профессиональные боксеры НЕ должны выступать на Олимпиаде против бойцов-любителей. Кто-то может серьезно пострадать. Бокс – не похож на другие олимпийские виды спорта. Это очень плохая идея, - написал Льюис на своей странице в Твиттере.

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Чепуха!, - ответил ему Владимир. – Профессионалы неважно выступили в Рио. На самом деле, профессиональный боксер, выходя в ринг против любителя по правилам любительского бокса, оказывается не в лучшем положении. Я провел сотни раундов спарринга с любителями и знаю, о чем говорю.

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Владимир Кличко, Бокс, Леннокс Льюис, Новости бокса.
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