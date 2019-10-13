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Воскресенье, 13.10.2019
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Потенциальный соперник Гвоздика: Игра за титулы и большие бои продолжается

Потенциальный соперник Гвоздика: Игра за титулы и большие бои продолжается
12:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дмитрий Бивол хочет провести объединительный бой.

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол дал понять, что после очередной защиты титула он в следующий раз планирует провести объединительный поединок.

«Игра за титулы и большие бои продолжается», — написал Бивол.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

 
 
 
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The game for the belts and big fights continues

Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)

Усик с командой исполнили гимн Украины после победы над Уизерспуном (Видео)

Напомним, Дмитрий Бивол в ночь с 12 на 13 октября (время киевское) принял участие в турнире профессионального бокса в Чикаго (штат Иллинойс, США). Россиянин выступил в андеркарде боя Александр Усик — Чезз Уизерспун. Соперником Дмитрия был доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Бивол завоевал уверенную победу единогласным решением судей. Для него это была пятая защита титула

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Дмитрий Бивол, Чазз Уизерспун, Александр Усик - Чазз Уизерспун, Усик - Уизерспун, Александр Гводикз.
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