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Воскресенье, 13.10.2019
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"Дорогой Александр": Суркис поздравил Усика с победой над Уизерспуном

"Дорогой Александр": Суркис поздравил Усика с победой над Уизерспуном
19:42 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент Динамо поздравил Александра Усика с дебютной победой в хэвивейте.

Сегодня в Чикаго в своем дебютном бою в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик победил американца Чазз Уизерспуна.

От имени киевского "Динамо" Александра поздравил президент клуба Игорь Михайлович Суркис:

Дорогой Александр! Поздравляю тебя с этой важной как для тебя, так и для всей страны победой! Уверен, что миллионы украинцев, затаив дыхание, болели за тебя сегодня. Так же, как и киевские динамовцы.

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Нам очень приятно, что у нашего клуба есть такой болельщик, который прославляет Украину на международной арене. Мы верим, что сегодняшняя победа станет для тебя первым шагом на пути к твоей новой цели - стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе!

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Новости бокса, Александр Усик, Чезз Уизерспун.
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