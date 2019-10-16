Хирн объяснил ситуацию с чемпионским боем Усика

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о ситуации в хэвивейте после дебюта Александра Усика в супертяжелом весе.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о перспективах Александра Усика сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе уже в следующем бою.

По мнению Хирна, украинец уже в следующем поединке может стать чемпионом мира в хэвивейте, ведь он является обязательным претендентом на титул WBO, которым в данный момент владеет мексиканец Энди Руис. Руис в декабре в реванше с Энтони Джошуа будет защищать пояса WBO, WBA, IBF и IBO. И IBF ранее обязала победителя этого противостояния сразится с официальным претендентом - болгарином Кубратом Пулевым.

Хирн отметил, что с большой долей вероятности победитель реванша Джошуа - Руис откажется от схватки с Усиком и оставят пояс WBO вакантным. Таким образом, Усик в следующем бою может оспорить вакантный пояс WBO в супертяжелом весе.

"Интересная ситуация нас ожидает после реванша Руис- Джошуа, так как у нас будет два письма от IBF и WBO. Кубрат Пулев - официальный претендент по линии IBF, а Усик - по версии WBO", - цитирует Хирна Boxing Scene.