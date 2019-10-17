Уайлдер хочет провести бой с Руисом

Новости спорта:Деонтей Уайлдер высказался относительно боя-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался относительно боя-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Напомним, мексиканский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) встретится с экс-чемпионом Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) 7 декабря в Саудовской Аравии. По словам Уайлдера, он хотел бы встретиться с Руисом. «Мой бой с Руисом был бы даже круче. У них будет большой бой, и неважно, кто победит. Однако для меня самым крутым боем был бы с Руисом.

Он латиноамериканец, но родился в США. Он относится к обеим странам. Здорово, что он стал первым мексиканцем, кто стал чемпионом в тяжелом весе.

У них никогда не было таких боксеров. О нем никто не знал, но теперь знают многие. Было бы круче, если бы я дрался именно с ним, а не с Джошуа», — цитирует Уайлдера