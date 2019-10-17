Джервонта Дэвис узнал имя первого соперника в легком весе

Новости спорта:Джервонта Дэвис (22-0, 21 KO) дебютирует в легкой весовой категории поединком против 37-летнего кубинца Юриоркиса Гамбоа.

Непобежденный американец Джервонта Дэвис (22-0, 21 KO) дебютирует в легкой весовой категории поединком против 37-летнего кубинца Юриоркиса Гамбоа, сообщает в Twitter известный инсайдер Майк Коппинджер.

Бой состоится 28 декабря, в качестве потенциальных мест его проведения рассматриваются Атланта и Нью-Йорк.

На кону будет стоять звание регулярного чемпиона мира в легком весе по версии WBA.

В сентябре стало известно, что Джервонта поднялся в весовой категории и отказался от звания чемпиона мира по версии WBA в первом легком весе.

В последнем бою Гамбоа во втором раунде нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса в июле нынешнего года.

Напомним, чемпионом мира по версии WBA (а также WBO и WBC) является украинец Василий Ломаченко, в планах которого — бой за титул IBF с победителем пары действующего чемпиона Ричарда Комми и претендента Теофимо Лопеса.