Гвоздик: Нгумбу вел себя очень подозрительно

Новости спорта:Александр Гвоздик вспомнил свою первую защиту титула — бой против француза Дуду Нгумбу.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик вспомнил свою первую защиту титула — бой против француза Дуду Нгумбу.

По словам украинца, Нгумбу симулировал свое повреждение и сознательно решил не продолжать бой с ним.

«Нгумбу жаловался на разрыв сухожилия или что-то в этом роде. После нашего боя он вышел на ринг спустя три месяца. Разве это не странно?», — передает слова Гвоздика BoxingScene.

«Обычно люди с такими травмами используют костыли, чтобы ходить. Я не судья для Нгумбу, однако я счастлив, что все произошло так, как это случилось».

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Свою защиту титула Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Объеденительный бой Гвоздик — Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии. За поединок против россиянина украинский чемпион заработает 1,5 миллиона долларов. Это будет его рекордный гонорар в карьере.