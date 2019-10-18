Тренер Бетербиева: Я уважаю Гвоздика, он крутой боксер

Новости спорта:Тренер Бетербиева похвалил Александра Гвоздика

Тренер чемпиона IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева Марк Рэмси прокомментировал предстоящий поединок против чемпиона WBC Александра Гвоздика.

«Гвоздик был единственным чемпионом, который согласился на этот вызов. Очень уважаю это. Перед нами очень, очень хороший противник, лучший противник из всех возможных. Но у нас был очень хороший тренировочный лагерь, и мы просто с нетерпением ждем вечера пятницы.

Я уважаю Гвоздика. Он из тех боксеров, которые постоянно бросают вызовы себе самому же», – сказал Рэмси.

Бой Гвоздик – Бетербиев состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии.