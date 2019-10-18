Скачать
Пятница, 18.10.2019
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Хирн: Бивол может встретится с победителем боя Гвоздик - Бетербиев

Хирн: Бивол может встретится с победителем боя Гвоздик - Бетербиев
18:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный промоутер Эдди Хирн уже назвал потенциального соперника победителя боя Гвоздик - Бетербиев.

Промоутер непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола Эдди Хирн хочет организовать его бой с победителем пары Артур Бетербиев — Александр Гвоздик для ESPN. По его словам, это не станет проблемой, если подобного поединка захочет победитель предстоящего боя.

«Посмотрим, что произойдет в бое между Бетербиевым и Гвоздиком. У меня не было бы проблем организовать бой Бивола с победителем этой пары. Если они хотят сделать это на ESPN — нет проблем, потому что я думаю, что это правильный бой», — цитирует Хирна Boxingscene.com.

«Я хочу, чтобы Дмитрий Бивол действительно оставил после себя наследие в боксе, поэтому ему необходимо участвовать в подобных боях».

Гвоздик рассказал, как жена реагирует на его бои

На данный момент Бивол владеет титулом WBA в полутяжелом весе. На кону боя Гвоздик — Бетербиев будут стоять титулы чемпиона по версиям WBC и IBF.

Накануне бойцы показали одинаковый вес — 78,9 килограммов. Вчера спортсмены провели дуэль взглядов перед боем в Филадельфии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Гвоздик, Новости спорта, Новости бокса, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо
02 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
03 Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
04 УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
05 Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь