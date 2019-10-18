Хирн: Бивол может встретится с победителем боя Гвоздик - Бетербиев

Новости спорта:Известный промоутер Эдди Хирн уже назвал потенциального соперника победителя боя Гвоздик - Бетербиев.

Промоутер непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола Эдди Хирн хочет организовать его бой с победителем пары Артур Бетербиев — Александр Гвоздик для ESPN. По его словам, это не станет проблемой, если подобного поединка захочет победитель предстоящего боя.

«Посмотрим, что произойдет в бое между Бетербиевым и Гвоздиком. У меня не было бы проблем организовать бой Бивола с победителем этой пары. Если они хотят сделать это на ESPN — нет проблем, потому что я думаю, что это правильный бой», — цитирует Хирна Boxingscene.com.

«Я хочу, чтобы Дмитрий Бивол действительно оставил после себя наследие в боксе, поэтому ему необходимо участвовать в подобных боях».

На данный момент Бивол владеет титулом WBA в полутяжелом весе. На кону боя Гвоздик — Бетербиев будут стоять титулы чемпиона по версиям WBC и IBF.

Накануне бойцы показали одинаковый вес — 78,9 килограммов. Вчера спортсмены провели дуэль взглядов перед боем в Филадельфии.