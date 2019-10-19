Скачать
Суббота, 19.10.2019
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC

Смотрите фото (5)
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
07:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В США состоялся обьединительный бой чемпионских поясов в полутяжелом весе Гвоздик - Бетербиев.

В ночь с 18 на 19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии состоялся объединительный бой в полутяжелом весе. На ринге сошлись чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик из Украины (17–0, 14 KO) и обладатель аналогичного пояса по версии IBF Артур Бетербиев из России (14–0, 14 KO). Победитель поединка получил два чемпионских пояса.

Поединок начался с неприятного инцидента в 1-м раунде, когда рефери отсчитал нокдаун Гвоздику после спорного момента. Весь бой проходил по сценарию Бетербиева, который сделал меньше ошибок.

Бой завершился в 10 раунде нокаутом украинского боксера. После третьего нокдауна подряд судья остановил бой. Гвоздик потерял свой пояс WBC.

Александр Гвоздик – Артур Бетербиев. Видео боя

У бетербиева теперь два пояса - IBF и WBC. Для Гвоздиа это первое поражение на профиринге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Бокс новости, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Бетербиев: онлайн-трансляция боя (Видео)
02 Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
03 Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE
04 Шахтер не оставил шансов Колосу
05 Бетербиев: Не стоит цель победить Гвоздика нокаутом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь