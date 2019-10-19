Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео

Супертяж Александр Усик прибыл на поединок Александра Гвоздика против Артура Бетербиева, чтобы поддержать украинца.
На этот поединок также пришел Тайсон Фьюри. Боксеры пожали руки и перекинулись парой предложений, однако, о чем говорили Усик и Фьюри не слышно.
Теплая встреча боксеров хэвивейта:
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Отметим, что ранее Усик называл Фьюри самым тяжелым соперником для себя в супертяжелом весе. Фьюри же, в свою очередь, пообещал отправить украинца в нокаут одной рукой.