Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео

Новости спорта:Александр Усик пообщался со своим желаемым соперником.

Супертяж Александр Усик прибыл на поединок Александра Гвоздика против Артура Бетербиева, чтобы поддержать украинца.

На этот поединок также пришел Тайсон Фьюри. Боксеры пожали руки и перекинулись парой предложений, однако, о чем говорили Усик и Фьюри не слышно.

Теплая встреча боксеров хэвивейта:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LomUs™️ (@lomus_official) 18 Окт 2019 в 7:25 PDT

Отметим, что ранее Усик называл Фьюри самым тяжелым соперником для себя в супертяжелом весе. Фьюри же, в свою очередь, пообещал отправить украинца в нокаут одной рукой.