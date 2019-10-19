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Суббота, 19.10.2019
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Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео

Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео
08:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Усик пообщался со своим желаемым соперником.

Супертяж Александр Усик прибыл на поединок Александра Гвоздика против Артура Бетербиева, чтобы поддержать украинца.

На этот поединок также пришел Тайсон Фьюри. Боксеры пожали руки и перекинулись парой предложений, однако, о чем говорили Усик и Фьюри не слышно.

Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя

Теплая встреча боксеров хэвивейта:

 
 
 
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Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Отметим, что ранее Усик называл Фьюри самым тяжелым соперником для себя в супертяжелом весе. Фьюри же, в свою очередь, пообещал отправить украинца в нокаут одной рукой.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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