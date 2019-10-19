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Брэдли: Бетербиев просто уничтожил Гвоздика

Брэдли: Бетербиев просто уничтожил Гвоздика
09:51 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-чемпион мира – о поражении Александра Гвоздика от Артура Бетербиева.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли прокомментировал победу Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком в поединке за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF:

«Бетербиев просто уничтожил Гвоздика. Честно говоря, думал, что Александр сумеет выстоять. Считаю, он верил в свою победу, потому что он боксер.

Ты смотришь на стиль, навыки боксера. Но также ты видишь желание победить, его было хорошо видно у Бетербиева.

Рефери вовремя остановил бой. Если бы он это не сделал, Атлас бы сам снял Гвоздика. Для него защита боксера – самая важная вещь.

Гвоздик побеждал на карточках судей по итогам 9 раундов

Он считает, что должен доставить боксера семье назад, вернуть отца детям. Думаю, Тедди очень колебался, чтобы снять Гвоздика».

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Александр Гвоздик, Тимоти Брэдли, Артур Бетербиев.
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