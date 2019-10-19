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Суббота, 19.10.2019
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Арум назвал следующего соперника Бетербиева

Арум назвал следующего соперника Бетербиева
10:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Артур Бетербиев вернется в ринг в начале 2020 года.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев в следующем поединке встретится с китайским непобежденным боксером Мен Фанлунь.

Поединок стане обязательной защитой пояса IBF и пройдет в Китае в начале 2020 года. Об этом рассказал промоутер россиянина Боб Арум.

Компания Top Rank планирует организовать бой в китайский Новый год, сообщает BoxingScene.

Гвоздик отправился в больницу после боя с Бетербиевым

Напомним, что Бетербиев выиграл поединок против Александра Гвоздика техническим нокаутом и объединил пояса. При этом, перед остановкой боя Гвоздик лидировал на записках судей.

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Бокс, Александр Гвоздик, Боб Арум, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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