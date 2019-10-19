Климас назвал главную причину поражения Гвоздика

Новости спорта:Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву.

Манеджер экс-чемпиона WBC Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал поражение своего клиента россиянину Артуру Бетербиеву.

Климас уверен, что Гвоздик вернется в ринг еще сильнее, а также поздравил команду Бетребиева.

"Очень горжусь моим другом Александром Гвоздиком, который выдал хороший бой против великого чемпиона. К сожалению, мы не одержали победу сегодня. Но, начав все с начала, Александр вернется еще сильнее, чем когда-либо! Мои поздравления Бетербиеву и его команде", - написал Климас на своей странице в Instagram.

Отметим, что после поединка Гвоздик отправился в больницу.