Ломаченко встретил Комми: В 2020 году мы сможем получить абсолютного чемпиона

Новости спорта:Василий Ломаченко и Ричард Комми встретились в рингсайде боя Бетербиев - Гвоздик.

Поединок 19 октября в Филадельфии Гвоздик - Бетербиев посетили многие звезды бокса, среди которых Усик и Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF Ричард Комми лестно отозвался о встрече с украинским чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе.

"Приятная встреча с Ломаченко. Какой крутой бой мы могли бы провести в следующем году! Я ни в коем случае не смотрю мимо моего следующего оппонента, поскольку знаю, какую работу я должен был сделать, чтобы победить. Но кто знает, возможно в следующем году мы сможем получить абсолютного чемпиона!", - написал Ричард Комми.

Напомним, следующий бой Комми проведет против Теофимо Лопеса 14 декабря.