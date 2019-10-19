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Ломаченко встретил Комми: В 2020 году мы сможем получить абсолютного чемпиона

Ломаченко встретил Комми: В 2020 году мы сможем получить абсолютного чемпиона
13:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Василий Ломаченко и Ричард Комми встретились в рингсайде боя Бетербиев - Гвоздик.

Поединок 19 октября в Филадельфии Гвоздик - Бетербиев посетили многие звезды бокса, среди которых Усик и Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF Ричард Комми лестно отозвался о встрече с украинским чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе.

"Приятная встреча с Ломаченко. Какой крутой бой мы могли бы провести в следующем году! Я ни в коем случае не смотрю мимо моего следующего оппонента, поскольку знаю, какую работу я должен был сделать, чтобы победить. Но кто знает, возможно в следующем году мы сможем получить абсолютного чемпиона!", - написал Ричард Комми.

Умер экс-нападающий сборной Португалии

Напомним, следующий бой Комми проведет против Теофимо Лопеса 14 декабря.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Ричард Комми.
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