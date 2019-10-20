Глава Top Rank: Гвоздик побеждал Бетербиева до нокаута

Новости спорта:Промоутер украинца считает, что до нокаута именно Гвоздик был лучше.

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал победу чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева в бою против экс-чемпиона мира в полутяжелом дивизионе Александра Гвоздика.

«Я думаю, что Гвоздик побеждал Бетербиева до того, как был нокаутирован. Близко, но побеждал.

Очевидно, что Бетербиев делал ставку на чемпионские раунды. Думаю, что перед чемпионскими раундами до момента с нокдаунами Гвоздик был впереди. Это был потрясающий бой, Александр – адский боец, он хорошо держит удары, но Бетербиев измотал его тяжелыми ударами.

Артур – один из самых полутяжеловесов, что я видел. Он обладает большой мощью», – сказал Арум.