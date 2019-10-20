Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг

Новости спорта:За свой дебют линейный чемпион супертяжелого веса получит 15 миллионов.

Одного бокса неугомонному Тайсону Фьюри уже мало, линейный чемпион супертяжелого веса подался в рестлинг и 31 октября проведет схватку в рамках турнира WWE Crown Jewel в Саудовской Аравии.

Соперником Цыганского Короля станет Брон Строумэн. Недавно был назван впечатляющий гонорар Фьюриза дебют в рестлинге – 15 миллионов долларов. А теперь он решил объяснить TalkSport, что именно подтолкнуло его к смене амплуа.

"Мне кажется, что я рожден для этого, – говорит Фьюри. – Как вы могли заметить в боксе, я артист от природы. Теперь я буду выступать в WWE, где устраивают настоящие, самые ценные представления в спорте. Это то, что я всегда хотел делать.

Я всю жизнь являюсь болельщиком рестлинга. Но из-за преданности боксу у меня никогда не было возможности испытать себя в этом. В последнем бою я получил огромное рассечение, поэтому у меня есть много времени. Я ухватился за этот шанс обеими руками. Я буду бороться на крупнейшей арене в мире".